Ford начала продавать электродвигатели, чтобы автовладельцы могли превратить свою машину в электромобиль

Ford начла продавать электрические двигатели отдельно для переоборудования автомобилей с ДВС в электромобили. Речь идёт о системе, которая используется в электрокаре Mustang Mach-E GT. Электродвигатель Eluminator e-crate развивает мощность 281 л. с. и 433 Н·м крутящего момента, а цена системы составляет $3900.

Источник изображений: Ford

Этот двигатель является лишь первым в серии блоков для переоборудования авто с ДВС в электромобили, которые намерена продавать Ford. Позже к двигателю присоединятся аккумуляторные системы, контроллеры двигателей и многие другие компоненты. Таким образом Ford намерена упростить переоснащение традиционных автомобилей для большего числа автовладельцев. В данный момент на подобные переделки решаются в основном крупные компании или энтузиасты, который находят детали для переоборудования транспортных средств в случайных местах.

В рамках презентации двигателя Ford построила в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Он оснащён двумя электромоторами Eluminator e-crate общей мощностью 480 лошадиных сил. Силовая установка выдаёт 860 Н·м крутящего момента. Характеристики транспортного средства соответствуют Mustang Mach-E GT, но оно выполнено в классическом стиле грузовиков Ford.

Оформление интерьера электрического F-100 также позаимствовано у Mustang Mach-E GT, включая 15-дюймовый экран на приборной панели.

К сожалению, пикап не будет выпускаться серийно. Тем не менее, это отличная демонстрация того, как автовладельцы могут переоборудовать своё любимое авто с ДВС, используя компоненты, поставляемые Ford.



