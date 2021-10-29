В Украине с понедельника вступят в силу изменения в ПДД с новыми знаками и разметкой

С 1 ноября в Украине вступят в силу изменения к Правилам дорожного движения, предусматривающие новые знаки и разметку.

Они предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1091 от 29 сентября, сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно - ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах", - пояснил он.

В Правилах дорожного движения появится ряд новых знаков (место для зарядки электромобилей, диагональный пешеходный переход, островок безопасности, платная дорога и т.п.) и новая разметка для обозначения средства для замедления движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближении к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.

Кроме того, к действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

Кодекса об административных правонарушениях изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается такой же, какой и была.

Также вносятся изменения, связанные с движением велосипедистов. Будет новое определение велосипедной дорожки; вводится понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда; указаны права и обязанности велосипедистов, и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения; регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

С обновленной редакцией ПДД можно ознакомиться на сайте zakon.rada.gov.ua.

Напомним, что в последний раз в ПДД вносились изменения 20 июля 2021 года, когда вместо знака 6.10 "Пост ГАИ" ввели знак 6.10 "Дорожная станция патрульной полиции", а на знаке 5.49 "Указатель общих ограничений скорости" исправили скорость, разрешенную в населенных пунктах (50 км/ч вместо 60 км/ч).