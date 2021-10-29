Из-за дефицита чипов VW и Stellantis недовыпустили 1,4 млн автомобилей в III квартале

Два крупнейших европейских автопроизводителя на этой неделе отчитались об итогах квартала, вполне предсказуемо пожаловавшись на снижение объёмов производства машин из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Volkswagen пришлось сократить программу на 800 тысяч машин относительно прошлого года, Stellantis смог выпустить на 600 тысяч авто меньше, чем планировал.

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Таким образом, совокупные потери двух автопроизводителей достигли 1,4 млн автомобилей, которые не смогли сойти с конвейера из-за напряжённой ситуации с поставками полупроводниковых компонентов. Volkswagen, который в этом году уступил место Toyota в статусе крупнейшего автопроизводителя в мире во многом из-за дефицита чипов, одновременно снизил свои прогнозы по выручке и объёмам поставок на будущие периоды. Компания в третьем квартале смогла поставить на 35 % меньше автомобилей, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Stellantis сообщил о снижении выручки на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объёмы поставок автомобилей уменьшились на 30 %. Финансовый директор альянса Ричард Палмер (Richard Palmer) сообщил о незначительном улучшении ситуации с поставками чипов в октябре, а также выразил надежду на сохранение данной тенденции в четвёртом квартале. В целом, по его словам, ситуация с доступностью компонентов остаётся слишком непредсказуемой, чтобы делать внятные прогнозы. К концу сентября складские запасы готовых автомобилей входящих в Stellantis марок сократились на 42 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководство Volkswagen тоже отметило появление признаков стабилизации ситуации с поставками чипов в октябре, выразив надежду на улучшение ключевых финансовых показателей в четвёртом квартале. Операционная прибыль концерна в третьем квартале сократилась на 12 % до 2,8 млрд евро. По мнению аналитиков Bernstein, текущие колебания финансовых показателей вызваны резким ростом постоянных издержек компании. По этой причине целевые значения по норме операционной прибыли Volkswagen в прогнозе заданы достаточно широким диапазоном от 6,0 до 7,5 %.



