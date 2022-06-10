Общенациональная забастовка дальнобойщиков в Южной Корее грозит усугубить глобальный дефицит чипов

Есть опасность, что в связи с забастовкой перевозчиков глобальная проблема с поставками микрочипов станет еще острее, информирует ZN.ua.

Общенациональная забастовка дальнобойщиков в Южной Корее грозит усугубить глобальный дефицит чипов

Около 7500 южнокорейских дальнобойщиков присоединились к общенациональной забастовке, сообщает AP NEWC.

Перевозчики требуют от правительства продлить временные правила, гарантирующие минимальные тарифы на грузоперевозки, срок действия которых истекает в конце 2022 года.

Дальнобойщики также призывают правительство установить минимальную заработную плату в условиях инфляции и растущих цен на топливо.

Полиция Южной Кореи задержала несколько десятков дальнобойщиков за блокирование движения и нарушение перевозки товаров вблизи заводов, поскольку общенациональная забастовка продолжается уже четвертый день. Спорадические столкновения вспыхивали по всей стране.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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