Общенациональная забастовка дальнобойщиков в Южной Корее грозит усугубить глобальный дефицит чипов

Около 7500 южнокорейских дальнобойщиков присоединились к общенациональной забастовке, сообщает AP NEW C.

Перевозчики требуют от правительства продлить временные правила, гарантирующие минимальные тарифы на грузоперевозки, срок действия которых истекает в конце 2022 года.

Дальнобойщики также призывают правительство установить минимальную заработную плату в условиях инфляции и растущих цен на топливо.

Полиция Южной Кореи задержала несколько десятков дальнобойщиков за блокирование движения и нарушение перевозки товаров вблизи заводов, поскольку общенациональная забастовка продолжается уже четвертый день. Спорадические столкновения вспыхивали по всей стране.