Общенациональная забастовка дальнобойщиков в Южной Корее грозит усугубить глобальный дефицит чипов
Есть опасность, что в связи с забастовкой перевозчиков глобальная проблема с поставками микрочипов станет еще острее, информирует
Около 7500 южнокорейских дальнобойщиков присоединились к общенациональной забастовке,
Перевозчики требуют от правительства продлить временные правила, гарантирующие минимальные тарифы на грузоперевозки, срок действия которых истекает в конце 2022 года.
Дальнобойщики также призывают правительство установить минимальную заработную плату в условиях инфляции и растущих цен на топливо.
Полиция Южной Кореи задержала несколько десятков дальнобойщиков за блокирование движения и нарушение перевозки товаров вблизи заводов, поскольку общенациональная забастовка продолжается уже четвертый день. Спорадические столкновения вспыхивали по всей стране.