Рада готовится забирать авто украинцев на нужды ВСУ: кому грозит остаться без транспорта

машина, автомобиль, фары

В Верховной Раде хотят разрешить отбирать автомобили у нетрезвых водителей. Также в документе указано, кому в таком случае необходимо передать авто.

Соответствующий законопроект был внесен в Раду 17 мая, пишет Politeka.net.

Инициаторы законопроекта указывают, что «в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства с последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, МВД, или ГСЧС (по решению Кабмина или уполномоченного органа).

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Добавим, что в ряде регионов еще с марта у нетрезвых водителей конфискую авто и передают их в ВСУ или ТРО.

Ранее, напомним, стало известно, что на украинских дорогах возобновили видеофиксацию нарушения ПДД.

Так, по словам первого заместителя министра МВД Украины Евгения Енина, сейчас наблюдается значительное увеличение количества участников дорожного движения, как в Киеве, так и по всей стране, поэтому возобновляется видеофиксация.

«"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому, что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые производят к гибели и травмированию многих людей", - заявлял в свою очередь глава МВД Монастырский после страшного ДТП в Ровенской области.


Катерина Петренко, politeka.net

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