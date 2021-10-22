Судно HAKSA врезалось в причал морпорта "Черноморск"

Сухогруз HAKSA, следовавший из турецкого порта Гебзе под флагом Палау, 22 октября протаранил причал №18 морского торгового порта "Черноморск".

Как сообщает пресс-служба ГП МТП "Черноморск", судно HAKSA носовой частью протаранило причал во время маневрирования.

В то же время на предприятии опровергают распространенную в СМИ информацию, что авария произошла из-за "вероятной ошибки неопытного экипажа буксира, который сопровождал судно".

"Проводка любого судна в акваторию порта и швартовка к причалу происходит капитаном судна с учетом рекомендаций лоцманов. Присутствие на судне лоцмана не освобождает капитана судна от ответственности за управление судном. Капитан судна должен сообщать об особенностях в управлении своего судна, любых известных ему ограничениях или неисправности оборудования, двигателей, судовых устройств и т.д.", - пояснил и.о. директора порта Александр Попов.

Он заверил, что на буксирах "Бургас" и "Александрия", которые работали и сопровождали в акватории т/х HAKSA, работают опытные экипажи. Средний стаж их работы составляет 20-25 лет, это специалисты по судоходству в определенном районе и за их плечами тысячи постановок судов различного дедвейта.

Попов добавил, что расследование морского инцидента будет проведено, и его результаты будут сообщены официально.

По предварительным данным, морское происшествие произошло из-за ошибки экипажа судна HAKSA или неисправности оборудования указанного судна во время выполнения маневровых работ на подходе к причалу №18.

Руководство порта обратилось к средствам массовой информации с просьбой не распространять недостоверную информацию, которая "наносит ущерб профессиональной репутации коллектива портового флота ГП МТП "Черноморск" в условиях жесткой конкуренции с частными буксирными компаниями в акватории порта «Черноморск»".

Напомним, ранее в октябре в Черном море возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. Из-за резкого ухудшения погодных условий в аварию попало судно размагничивания "Балта" Военно-Морских Сил ВС Украины. Инцидент произошел у острова Змеиный.