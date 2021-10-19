Nissan Leaf в третьем поколении станет компактным кроссовером

Электрический хэтчбек Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, изменит форму кузова и станет компактным кроссовером. Такое заявление в своем интервью сделал глава европейского офиса Nissan Гийом Картье.

Новый кроссовер Leaf построят на платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Это электрическая платформа, на которой планируют создать самые разнообразные машины с электрической силовой установкой.

Ожидается, что Leaf нового поколения появится к 2025 году, или в 2025 году. К этому времени японский автогигант разработает и выпустит на рынок еще четыре электрических кроссовера: Juke, Qashqai, Ariya и X-Trail.

Нужно отметить, что Nissan при помощи Renault и Mitsubishi разработает для Европы несколько новых моделей. Например, небольшие автомобили, которые придут на смену Micra.

По словам Картье, компания Nissan делает ставку на электрификацию. Это значит, что японский автогигант не будет инвестировать в технологии двигателей внутреннего сгорания, чтобы соответствовать экологическому стандарту Евро-7.

Картье утверждает, что через несколько лет стоимость автомобилей снизится, именно поэтому Nissan будет делать на них акцент.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе началось серийное производство Nissan Qashqai нового, третьего, поколения.