В метро Харькова машинист поезда подрался с нетрезвым пассажиром - дебоширом

Машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка.

В метро Харькова машинист поезда подрался с нетрезвым пассажиром - дебоширом
Фото: Скриншот видео

В метро Харькова машинист подрался с нетрезвым пассажиром, который устроил в вагоне дебош.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно как машинист бьет пассажира с открытой бутылкой в руках, похожей на пивную. На полу видно разлитое пиво.

Некоторое время продолжается схватка, после чего машинист бросает в пассажира наушники и выходит из вагона. Тот их подбирает, ругаясь. Пассажиры в конфликт не вмешивались.

В полиции сообщили, что нашли информацию об инциденте в интернете, а с заявлениями о драке никто не обращался.

"16 октября в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области поступил рапорт сотрудника полиции о том, что в сети Интернет обнаружено видео, на котором машинист электропоезда бьет неизвестного мужчину. Установлено, что это произошло на станции метро «Проспект Гагарина». После конфликта мужчина ушел с места происшествия. Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете отдела полиции в метрополитене. Причины и все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили правоохранители.

Что стало причиной конфликта - неизвестно.

Как пишет "Общественное" со ссылкой на представителя метрополитена, машиниста после драки отстранили. Сейчас продолжается служебная проверка.

Местный Телеграм-канал "Харьков 1654" сообщил, что машинист таким образом наказал нетрезвого пассажира, который цеплялся к другим людям.

"Алкаш стал пить пиво в метро, цепляться к пассажирам, ему этого показалось мало, он замахнулся и ударил по зеркалу вагона. Пассажиры боялись реагировать на такое хамское поведение, только машинист не выдержал и наказал его по-мужски. На следующей станции алкаша уже ждали копы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на Подоле подрались водители трамвая и мусоровоза.

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