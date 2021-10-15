Новая Audi A4 появится в 2023 году – все подробности

Audi в 2023 году начнет продавать Audi A4 нового поколения. Эта новинка получит бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные силовые установки.

Новая Audi A4 появится в 2023 году – все подробности

Новую Audi A4 построят на платформе MLB, которая лежит в основе текущего поколения этой модели. Сейчас на A4 приходится примерно пятая часть всех продаж Audi. Это свидетельствует о том, что новая Audi A4 очень важна для немецкого автогиганта.

В линейку двигателей этой новинки войдут самые разные силовые агрегаты. Стандартным будет модернизированный 2,0 л бензиновый мотор с турбонаддувом EA888 от VW Group. Кроме того, покупателям предложат несколько версий с гибридной силовой установкой. Будут также дизельные двигатели, хотя в Европе от них постепенно и отказываются.

Не исключено, что будет также версия с электрической силовой установкой, ведь Audi имеет доступ к платформам PPE и MEB, на которых VW Group выпускает электромобили.

Новая Audi A4 появится в 2023 году – все подробности

A4 нового поколения получит заметные изменения в дизайне кузова, в салоне, а также новые технологии и системы активной безопасности. Продажи начнутся в 2023 году.

В Украине сейчас Audi A4 стоит от 1 013 539 гривен. Она оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Ранее сообщалось, что Audi с 2026 года прекратит разрабатывать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.


Максимов Віталій, Тудей

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