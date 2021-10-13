Кабмин дал "Антонову" государственные гарантии для строительства самолета Ан-32

Самолет строится для ГСЧС Украины.

Кабмин дал "Антонову" государственные гарантии для строительства самолета Ан-32
Ан-32
Фото: antonov.com

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении госпредприятию "Антонов" государственных гарантий для привлечения кредита на строительство самолета Ан-32.

Как сообщается в правительственном постановлении №1053 от 22 сентября 2021 года, опубликованном на сайте правительства, выборка кредитных средств осуществляется при условии согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, для которой строится этот самолет.

В документе отсутствуют ограничения на срок и ставку заимствования, плата за использование госгарантий определена в 0,001% годовых суммы гарантийных обязательств.

Ан-132 - первый самолет в линейке "Антонова" без роSSийских комплектующих. Самолет предназначен для полетов на ближне- и среднемагистральных маршрутах, он сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. Он будет иметь крейсерскую скорость 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета 9000 м с максимальной нагрузкой в 9,2 тонны.

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