Kia Sorento проехал 1 млн км, поменяв по гарантии 9 двигателей

В США кроссовер Kia Sorento 2012 года выпуска проехал почти 1 млн километров, поменяв при этом по расширенной гарантии 9 (!) двигателей. Владелец этого кроссовера, воспользовавшись расширенной гарантией, сэкономил около 33 тысяч долларов.

Kia Sorento проехал 1 млн км, поменяв по гарантии 9 двигателей

Покупатель нового Sorento в 2012 году заплатил 7 тысяч долларов за гарантию на десять лет без ограничения пробега. При этом за десять лет ему 9 раз поменяли двигатель, 203 раза поменяли масло, 20 раз промыли трансмиссию и 4 раза заменили коробку передач.

В результате, владелец этого южнокорейского кроссовера сэкономил огромную сумму денег. Так, одна только замена двигателя для Sorento 2012 года выпуска в США стоит около 4500 долларов.

Kia Sorento проехал 1 млн км, поменяв по гарантии 9 двигателей

Владелец этого Kia Sorento оказался очень расчетливым. Он не только во всю воспользовался расширенной гарантией, сэкономив при этом около 33 500 долларов, но и продал этот кроссовер сразу после того, как она закончилась. Доволен ли покупатель своей новой машиной – не сообщается, что, впрочем, на совсем не удивляет.

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом, так как они очень надежные.


Максимов Віталій, Тудей

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