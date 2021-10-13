VanMoof представила электровелосипед, способный разгоняться до 60 км/ч — во многих странах это незаконно

Голландская компания VanMoof обнародовала данные о своём первом электрическом велосипеде, развивающем скорость до 60 км/ч. Это намного больше, чем можно выжать из моделей производителя, уже имеющихся в продаже — их максимальная скорость составляет 25 км/ч в Европе и 20 миль/ч в США . Характеристики новинки и вовсе не соответствуют законам многих стран.

theverge.com

VanMoof V представляет собой электровелосипед, пользователь которого может помочь машине, крутя педали. Возможно, характеристики транспорта заставят законотворцев и ответственных за городскую планировку чиновников пересмотреть сами принципы построения городской инфраструктуры — модель будет опасна как на дорогах общего пользования, так и на тротуарах, не в последнюю очередь для самих владельцев. Тем не менее она намного перспективнее автомобилей за счёт большей экономичности и компактности.

Модель V выполнена в узнаваемом и часто копируемом фирменном дизайне VanMoof. Оба колеса приводятся в движение отдельными электродвигателями, питание осуществляется от аккумулятора ёмкостью 700 Вт·ч. Такой запас энергии позволяет совершать долгие велопрогулки, причём поездки значительно «смягчаются» благодаря передней и задней независимым подвескам колёс, монтируемых на прочную и лёгкую алюминиевую раму. Также имеются характерные именно для VanMoof функции вроде кнопки Turbo Boost, автоматического переключения передач и системы блокировки без ключа для защиты от краж.

Модель не подразумевает замену аккумулятор владельцем, но пользователям предлагается возможность увеличения запаса хода с помощью дополнительного источника питания PowerBank.

Сначала VanMoof V начнут продавать в Голландии, Германии, Франции, Великобритании, США и Японии за $3498/€3498/Y3498. Цены не особенно низкие, но заметно ниже, чем стоят популярные в категории модели швейцарской компании Stromer — от €4500 до более €10 000. Кроме того, это более совершенная альтернатива американским брендам вроде Super73, Juiced и RadPower.

Пока VanMoof V всё ещё находится в разработке и первые поставки клиентам не планируются раньше конца 2022 года. Тем не менее клиенты уже могут забронировать покупку за $20/€20/Y20.



