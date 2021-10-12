Количество камер автофиксации нарушений ПДД увеличилось: где установили

По данным правоохранителей, в Украине с 13 октября 2021 года появятся 23 новые системы автофиксации нарушений ПДД (устройство контроля "Каскад") в четырех городах и семи областях. За последнее время на украинских дорогах количество таких камер заметно увеличилось.

Количество камер автофиксации нарушений ПДД увеличилось: где установили

В частности, новые "Каскады" с 13 октября заработают в Кременчуге, Черкассах, Луцке и Львове, а также в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.

Как обычно "Каскады" установят на участках дорог, на которых чаще всего происходят ДТП.

Таким образом, на украинских дорогах за соблюдением водителями скоростного режима уже следит 201 камера автофиксации нарушений ПДД.

Напомним, что первые "Каскады" появились в Украине в июне 2020 года. Скоро они будут не только измерять скорость автомобилей, но также фиксировать проезд по полосе общественного транспорта и на красный сигнал светофора.

Полиция ранее сообщила, что благодаря "Каскадам" снизилось количество смертельных ДТП. Правда, самих дорожных аварий почему-то стало больше.

Ранее стало известно, в каком случае штраф за превышение скорости можно не платить.


Максимов Віталій, Тудей

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