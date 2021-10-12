Новый Renault Kadjar получит цифровую приборную панель

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов Renault Kadjar нового, второго, поколения. Главная новость – у этой новинки будет цифровая приборная панель.

Судя по шпионским фотографиям, у нового Kadjar будет L-образная цифровая приборная панель, включающая 12,0-дюймовый дисплей и 12-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Возможно, в базовой комплектации дисплеи будут не такими большими.

В целом цифровая приборная панель нового Kadjar очень сильно напоминает приборную панель Renault Megane E-Tech Electric, который был представлен совсем недавно.

Какие изменения произойдут в дизайне кузова – пока сказать трудно, так как тестовый прототип замаскирован камуфляжем. Ранее сообщалось, что этот кроссовер будет сделан в новом корпоративном стиле Renault.

Renault Kadjar нового поколения построен на платформе CMF-C/D. Технически у него много общего с новым Nissan Qashqai. В линейке его двигателей не будет дизельных силовых агрегатов. Покупателям предложат версии с передним и полным приводом. В продаже эта новинка появится в 2022 году.

В Украине сейчас Renault Kadjar стоит от 663 900 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в Индии начались продажи нового кроссовера Renault Kiger. В базовой комплектации он стоит около 7 500 долларов.