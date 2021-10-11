Украина и ЕС подпишут соглашение об открытом небе на саммите 12 октября

Многолетние переговоры наконец подошли к концу.

Украина и ЕС подпишут соглашение об открытом небе на саммите 12 октября
Фото: Макс Левин

Украина и Европейский Союз во вторник, 12 октября, заключат соглашение об открытом небе, предварительно подписанное еще восемь лет назад. Церемония состоится в рамках саммита Украина - ЕС.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на неназванного представителя ЕС.

"На саммите будут подписаны три соглашения. Первое - соглашение о совместном авиационном пространстве, которое, простыми словами, улучшит связь между двумя сторонами и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС", - сказал он.

Соглашение откроет Украину для некоторых лоукостеров, что увеличит количество пассажиров и будет содействовать росту экономики Украины в сфере туризма.

Кроме того, будут подписаны еще два соглашения: об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и с программой Creative Europe.

Напомним, переговоры об общем авиационном пространстве Украины и ЕС начались еще в 2007 году. Его запуск позволит всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

Предварительное подписание соглашения об открытом небе произошло еще в 2013 году, но окончательное утверждение отложили из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

После выхода Великобритании из ЕС этот вопрос был снят, и Евросоюз обещал подписать соглашение об открытом небе, как только будет документально зафиксирован тот факт, что Великобритания больше не является подписантом этого документа.

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