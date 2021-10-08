Прививка от коронавируса - пропуск на транспорт: первый город в Украине ввело проезд только для вакцинированных

В Украине прививка от коронавируса может стать необходимым условием для проезда в общественном транспорте. В Мелитополе Запорожской области уже ввели такую норму.

Общественный транспорт будет перевозить только вакцинированных пассажиров: в каких регионах прививка от коронавируса стала обязательной

Таким образом, Мелитополь стал первым город в Украине, в котором не будут пускать в маршрутку тех, кто не прошел вакцинацию. С 7 октября общественный транспорт в городе курсирует только в определенные часы: с 6:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 19:00 вечером. Остальное время транспорт не ходит.

Кроме того, в транспорт не пустят людей, не имеющих хотя бы одной прививки от коронавируса или не имеющих при себе свежего отрицательного результата ПЦР-теста.

Общественный транспорт будет перевозить только вакцинированных пассажиров: в каких регионах прививка от коронавируса стала обязательной
Причем такое же требование выдвигается не только к пассажирам, но и к водителям.

Исключение сделано только для школьников. Но и они должны иметь при себе справку из школы, что они там учатся.

Кстати, сейчас Запорожская область находится в "оранжевой зоне", однако по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, она, вместе с еще двумя областями - Харьковской и Херсонской, уже на следующей неделе будет отнесена к "красной" зоне. В этих областях превышены критерии, по которым регионы могут оставаться в "оранжевой" зоне.

Напомним, в Украине обещают изменить карантинные ограничения для лиц, имеющих противопоказания к прививке от коронавируса.


Марченко Любов, Тудей

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