Названы самые популярные в Украине новые кроссоверы и SUV

По данным Института исследований авторынка, в сентябре 2021 года в Украине продали 679 новых кроссоверов KIA Sportage. Это не только самая популярная модель в сегменте новых кроссоверов и внедорожников, но и вообще самая популярная модель среди всех новых машин.

На втором месте по популярности среди новых кроссоверов и SUV находится Toyota RAV-4. В нашей стране в прошлом месяце продали 526 таких автомобилей.

Третье место у бюджетного кроссовера Renault Duster. В сентябре 351 украинец сделал свой выбор в пользу Duster.

Четвертое место занял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В прошлом месяце в Украине продали 283 внедорожника Land Cruiser Prado. Замыкает пятерку Mitsubishi Outlander. Украинцы в прошлом месяце купили 239 таких кроссоверов.

Нужно отметить, что в сентябре 2021 года в Украине также пользовались неплохим спросом Nissan Qashqai и Volkswagen Touareg. Было продано 217 кроссоверов Qashqai и 207 внедорожников Touareg.

Всего же в Украине в сентябре 2021 года продали 8 851 новый автомобиль. Это на 24,7% больше, чем было год назад.

Ранее сообщалось, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.