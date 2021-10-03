Двое украинцев умерли по неподтвержденным причинам на сухогрузе в Бангладеш

Причиной смерти одного из них мог быть сердечный приступ.

Двое украинцев умерли по неподтвержденным причинам на сухогрузе в Бангладеш
Фото: denizhaber.com

Двое украинцев умерли по невыясненным причинам на сухогрузе, который прибыл в бангладешский порт Читтагонг из Египта.

Об этом пишет denizhaber.com.

"По данным местных источников, 30 сентября два украинских моряка на борту сухогруза AP ASTAREA, пришвартованного у стоянки в Читтагонге, погибли один за другим без видимой причины и болезни", - говорится в сообщении.

Местные фельдшеры сообщили, что причиной смерти одного из моряков, скорее всего, стал сердечный приступ. В то же время медики установили, что у погибших моряков не было симптомов коронавируса.

Тела отправили на вскрытие.

Судно под флагом Маршалловых островов прибыло на место якорной стоянки в Читтагонге 19 сентября.

Напомним, 29 сентября вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Еще одна украинка находится в больнице.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
В ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, - СМИВ ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, - СМИ
Двое украинцев погибли в Польше в результате столкновения микроавтобуса и грузовикаДвое украинцев погибли в Польше в результате столкновения микроавтобуса и грузовика
Вдвое дороже Leaf: известны цены на Nissan AriyaВдвое дороже Leaf: известны цены на Nissan Ariya
В ДТП в Днепре пострадали шесть человек, среди них - двое детейВ ДТП в Днепре пострадали шесть человек, среди них - двое детей
Семеро украинцев пострадали в ДТП в ПольшеСемеро украинцев пострадали в ДТП в Польше
Семья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детейСемья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детей
Шулявский мост подорожал вдвое до 2 миллиардов гривенШулявский мост подорожал вдвое до 2 миллиардов гривен
В результате тройного ДТП на Львовщине погиб ребенок, еще двое травмированыВ результате тройного ДТП на Львовщине погиб ребенок, еще двое травмированы
На Львовщине двое молодых людей погибли в аварии с грузовикомНа Львовщине двое молодых людей погибли в аварии с грузовиком
Последние новости
Подгружаем последние новости