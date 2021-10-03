Двое украинцев умерли по неподтвержденным причинам на сухогрузе в Бангладеш
Причиной смерти одного из них мог быть сердечный приступ.
Двое украинцев умерли по невыясненным причинам на сухогрузе, который прибыл в бангладешский порт Читтагонг из Египта.
Об этом пишет denizhaber.com.
"По данным местных источников, 30 сентября два украинских моряка на борту сухогруза AP ASTAREA, пришвартованного у стоянки в Читтагонге, погибли один за другим без видимой причины и болезни", - говорится в сообщении.
Местные фельдшеры сообщили, что причиной смерти одного из моряков, скорее всего, стал сердечный приступ. В то же время медики установили, что у погибших моряков не было симптомов коронавируса.
Тела отправили на вскрытие.
Судно под флагом Маршалловых островов прибыло на место якорной стоянки в Читтагонге 19 сентября.
Напомним, 29 сентября вблизи населенного пункта Жгув недалеко от Лодзи в центре Польши в автомобильной аварии погибли трое граждан Украины. Еще одна украинка находится в больнице.