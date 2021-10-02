В Одесской области перевернулся трактор с детьми в прицепе, один мальчик погиб

Сегодня в селе Петрово Одесской области перевернувся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в "карете" скорой помощи, другие не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины.

После ДТП водитель скрылся. Полицейские устанавливают его местонахождение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Фото: od.npu.gov.ua

В прошлом году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 156 детей погибли и почти 3,7 тис. получили травмы.