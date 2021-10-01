В сентябре эскалаторы киевского метро останавливали из-за женских каблуков, шарфов, шнурков и бананов

В 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости.

В сентябре эскалаторы киевского метро останавливали из-за женских каблуков, шарфов, шнурков и бананов
Фото: КП "Київський метрополітен"

В течение сентября 2021 года эскалаторы столичной подземки останавливались 580 раз по разным причинам.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости. Еще 257 раз остановки осуществлялись работниками метрополитена для предотвращения травмирования пассажиров. 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности - женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.

Киевский метрополитен призывает пассажиров соблюдать правила пользования эскалатором, а именно: держаться за поручень; не переступать за ограничительную линию; не сидеть на ступеньках; не бегать; держать детей за руку, поддерживать полы длинной одежды.

Также в КП напомнили, что сейчас на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" продолжаются капитальные ремонты, которые проходят раз в 100-150 тыс. км или каждые 10-11 лет. 18 августа на станции киевского метро "Майдан Незалежности" завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов.

Напомним, ранее в киевском метро из-за женских "шпилек" на час останавливали эскалатор.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками"Киевавтодор" планирует заменить шесть крупных перекрестков круговыми развязками
Ford построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардовFord построит новый завод для производства электромобилей и инвестирует в это $11 миллиардов
Маск будет больше инвестировать в КитайМаск будет больше инвестировать в Китай
Первая водородная заправка появится в Украине в следующем годуПервая водородная заправка появится в Украине в следующем году
Трое украинцев погибли в ДТП в ПольшеТрое украинцев погибли в ДТП в Польше
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрашенный под черепаху самолет не взлетел в Японии из-за настоящей черепахи на полосе
В Киеве из-за полумарафона в воскресенье изменят маршруты автобусов и троллейбусовВ Киеве из-за полумарафона в воскресенье изменят маршруты автобусов и троллейбусов
МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсыМАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
"В метро и общественном транспорте COVID-сертификаты не будут требовать", - Шмыгаль"В метро и общественном транспорте COVID-сертификаты не будут требовать", - Шмыгаль
Toyota сократит производство автомобилей из-за дефицита чиповToyota сократит производство автомобилей из-за дефицита чипов
Киевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе из-за карантинаКиевский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях в работе из-за карантина
Новые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривенНовые линии метро в Киеве перепроектируют: правительство выделило 100 млн гривен
Электрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый бродЭлектрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый брод
"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки"Укрзализныця" продлила ограничение движения поездов из-за обстрела Авдеевки
Женщина не смогла сдать на права после 1000 попыток из-за страха сидеть за рулемЖенщина не смогла сдать на права после 1000 попыток из-за страха сидеть за рулем
Последние новости
Подгружаем последние новости