В сентябре эскалаторы киевского метро останавливали из-за женских каблуков, шарфов, шнурков и бананов

В течение сентября 2021 года эскалаторы столичной подземки останавливались 580 раз по разным причинам.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости. Еще 257 раз остановки осуществлялись работниками метрополитена для предотвращения травмирования пассажиров. 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности - женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы длинной одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.

Киевский метрополитен призывает пассажиров соблюдать правила пользования эскалатором, а именно: держаться за поручень; не переступать за ограничительную линию; не сидеть на ступеньках; не бегать; держать детей за руку, поддерживать полы длинной одежды.

Также в КП напомнили, что сейчас на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская" продолжаются капитальные ремонты, которые проходят раз в 100-150 тыс. км или каждые 10-11 лет. 18 августа на станции киевского метро "Майдан Незалежности" завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов.

Напомним, ранее в киевском метро из-за женских "шпилек" на час останавливали эскалатор.