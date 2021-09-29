В Украине образовался дефицит новых автомобилей

В Украине по состоянию на конец сентября 2021 года наблюдается дефицит новых автомобилей. Об этом в Facebook рассказал гендиректор компании OTP Leasing Андрей Павлушин.

По его словам, дефицит новых автомобилей происходит из-за глобальной проблемы с электронными компонентами, которая вызвана пандемией коронавируса и карантином в азиатских странах.

Дело в том, что именно в азиатских странах автопроизводители больше всего покупают электронные компоненты для своих машин.

Эксперт считает, что дефицит микрочипов может затянуться на неопределенное время, и это приведет к росту цен на автомобили. Причем не только на новые, но и на б/у автомобили.

"Если собираетесь продать свою старую машину – не спешите сбрасывать цену", - посоветовал Павлушин.

Между тем, в августе 2021 года в нашей стране продали 8 450 новых автомобилей, что на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. На покупку новых машин украинцы в августе потратили 266 млн долларов.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры разрабатывает законопроект, предусматривающий поэтапный запрет ввоза в Украину автомобилей с ДВС.