Имеет ли полицейский право штрафовать два раза за два разных нарушения ПДД

Инспектор полиции, если он на месте остановки автомобиля выявил несколько нарушений ПДД, должен вынести только одно постановление про наложение штрафа за самое серьезное нарушение. К такому решению по одному из дел пришел суд, сообщает "Дорожный адвокат".

Водителя остановили за то, что у его автомобиля был номерной знак без подсветки. Он отказался предъявить водительское удостоверение. Инспектор полиции составил на него два административных протокола, руководствуясь тем, что было два разных нарушения ПДД.

Однако, водитель со штрафами не согласился и оспорил их в суде. И суд, после изучения всех материалов дела, встал на его сторону.

Оказывается, в случае обнаружения одновременно нескольких нарушений ПДД украинское законодательство предусматривает вынесение наказания только по самому серьезному из них. То есть правоохранители, зафиксировавшие сразу несколько нарушений ПДД, не имеют право штрафовать водителя за каждое из них.

Между тем, в Украине часто водитель после того, как его остановил инспектор полиции, может поехать дальше с несколькими административными протоколами. Правоохранителям ведь чем больше составлено протоколов – тем лучше.

Напомним, ранее мы рассказали, зачем полицейские обязательно касаются рукой остановленных автомобилей.