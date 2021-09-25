Volkswagen начал тестировать обновленный лифтбек Polo

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Европе обновленный лифтбек Volkswagen Polo. Эта модель, несмотря на то, что она является лифтбеком, широко известна как Polo Sedan.

Европейский Polo отличается от модели, которая продается вне Европы, типом кузова и платформой. Так, вне Старого Континента продают Polo, который построен на платформе PQ25 (она также лежит в основе Skoda Rapid), а европейцам предлагают Polo на платформе MQB A0.

На первый взгляд создается впечатление, что обновленный лифтбек Polo тестируют без камуфляжа. Это так, но обратите внимание на передний бампер. По бокам переднего бампера установлен камуфляж, имитирующий пластиковые накладки.

Кроме того, у обновленного Polo Sedan новая решетка радиатора. Сзади изменений мы не заметили, но это не означает, что их не будет. Какие изменения произойдут в салоне – пока не известно. Но они будут, хотя, скорее всего, небольшие.

В линейке двигателей по-прежнему будет атмосферник 1.6 MPI мощностью 90 и 110 л.с., а также 1,4-литровая турбочетверка TSI мощностью 125 л.с. Коробка передач – механическая или автоматическая с двойным сцеплением. Привод – передний.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач.