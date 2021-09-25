В ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, - СМИ

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком всего погибли 5 человек.

Фото: mukachevo.net

В Венгрии после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь погибли 5 человек, среди них было двое украинцев.

Об этом пишет mukachevo.net.

"Смертельное ДТП произошло вчера, 24 сентября, в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть камиона", - говорится в сообщении.

Согласно информации венгерских СМИ , в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.

Фото: mukachevo.net

Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", - рассказал водитель, добавив, что немедленно вышел из кабины, чтобы узнать, что произошло, но помочь ничем не смог.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств катастрофы.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net