В ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, - СМИ
В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком всего погибли 5 человек.
В Венгрии после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь погибли 5 человек, среди них было двое украинцев.
Об этом пишет mukachevo.net.
"Смертельное ДТП произошло вчера, 24 сентября, в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть камиона", - говорится в сообщении.
Согласно информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.
Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.
"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", - рассказал водитель, добавив, что немедленно вышел из кабины, чтобы узнать, что произошло, но помочь ничем не смог.
Сейчас продолжается расследование обстоятельств катастрофы.
Напомним, в результате автомобильной аварии, произошедшей 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины - мужчины в возрасте 37 и 39 лет.