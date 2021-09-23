В Украине ввели “права“ только для управления машиной с “автоматом“

В Украине в удостоверениях водителей в ближайшее время появятся новые обозначения. Так, если экзамен на "права" сдают на автомобиле с автоматической коробкой передач, то в документе будет соответствующее обозначении и в дальнейшем можно будет ездить только на машинах с "автоматом". Такое постановление уже принял Кабинет Министров.

Кроме того, в водительских правах будут и другие специальные обозначения. Например, появится отметка о том, что водитель носит очки, контактные линзы, пользуется слуховым аппаратом или имеет протез конечностей. Такие отметки будут ставить в "правах" при наличии вышеперечисленных медицинских причин.

Кроме того, в "правах" будут специальные отметки о том, что, например, водителю разрешается управлять автомобилем только днем, только в том или ином населенном пункте или регионе, или о том, что водитель не должен отъезжать от своего дома на определенное расстояние.

Предполагается, что все эти нововведения помогут правоохранителям лучше контролировать безопасность на дорогах, что приведет к снижению количества ДТП.

Теперь МВД должно будет привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим постановлением. Сколько на это у МВД времени – нам узнать не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что украинцам разрешили дистанционно готовиться к экзамену по ПДД.