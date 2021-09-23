Минюст рассказал, как безопасно покупать автомобили

Министерство юстиции Украины в Facebook рассказало украинцам, какие есть нюансы при продаже и покупке автомобилей. Согласно ст. 317 Гражданского кодекса, только владельцу принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Минюст рассказал, как безопасно покупать автомобили

В сообщении говорится, что при подписании в автосалоне договора купли-продажи нужно обратить внимание на срок поставки автомобиля, на его модификацию и комплектацию.

Перед подписанием договора проверьте отсутствие у автомобиля недостатков или дефектов, работу всех систем, лакокрасочное покрытие и т.д.

После подписания договора все следующие претензии будет сложно доказать.

При покупке б/у автомобиля советуют заключить договор у нотариуса, который проверит всю документацию. Договор будет завершен после того, как внесут данные о новом владельце в специальный реестр. В этом случае тоже нужно внимательно прочитать договор.

При покупке автомобиля по доверенности право на владение остается у предыдущего владельца. Поэтому нужно учитывать, что доверенность может быть отозвана в любой момент, ее действие прекращается в случае смерти доверителя (его наследники могут предъявить требования на автомобиль). Кроме того, владелец может продать свою машину другому лицу.

"Продавец" в этом случае может стать ответчиком по делу о возмещении ущерба, нанесенного в результате ДТП.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры разрабатывает законопроект, согласно которому поэтапно запретят ввоз в Украину автомобилей с ДВС.


Максимов Віталій, Тудей

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