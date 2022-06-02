Пилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операции

Генштаб ВСУ опубликовал интервью с одним из украинских пилотов, летавших в заблокированный Мариуполь с помощью защитникам города. По словам пилота, операциями руководило Главное управление разведки Минобороны Украины, поэтому все они были секретными. Из-за этого времени на понимание и исследование всех нюансов не было даже у экипажей.

«Была секретная операция, времени на понимание всех нюансов было немного для экипажа. ГУР давало за небольшой промежуток времени много информации и разведданных. У кого-то были сутки, у кого-то неделя на подготовку, а у кого-то были считанные часы», - рассказывает пилот.

Он добавил, что каждый полет готовился индивидуально. Главная сложность – помощь нужно было доставлять на 100 км вглубь контролируемой оккупантами территории с насыщенной противовоздушной обороной.

«Это было не то, что сложно. Это было почти невозможно выполнить. Согласно тактике, согласно всем математическим расчетам это было почти невозможно выполнить, но практика показала, что это возможно выполнить, и мы выполняли. Только в зоне посадки было три разных ракетно-зенитных комплекса, которые перекрывали зону посадки и зону поражения», - отметил пилот.

Пилот добавил, что наибольшее волнение было тогда, когда экипаж шел к вертолету, но в процессе полета это уже воспринималось как работа.

Он также рассказал, что пилоты пытались пройти зону поражения ПВО и не входить в нее. Однако случались ситуации, в которых это невозможно было сделать, в частности, при доставке груза и эвакуации раненых из Мариуполя. По его словам, пилоты понимали, что идут на риск.

Во время полета уже из Мариуполя в шести километрах от города в вертолет попала вражеская ракета, и один двигатель отказал. Второй вертолет, летевший позади, россияне сбили, и экипаж погиб.

«На обратном маршруте, около шести километров, через три минуты после взлета в мой вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель. На борту было 20 раненых. Я знал, что если мы сядем в поле, как их забирать, как эвакуировать. Нужен был другой вертолет. А это уже незапланированная операция, и это было невозможно. К сожалению, другой вертолет, шедший позади, ему повезло меньше, весь экипаж погиб», - рассказал пилот.