За два года отремонтированы дороги к 40 природным паркам и заповедникам, - Укравтодор

Впервые за полвека обновили почти 50 км дорожного покрытия до Шацкого национального природного парка

За два года отремонтированы дороги к 40 природным паркам и заповедникам, - Укравтодор

За два последних года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дорожники обновили маршруты к 40 заповедникам и природным паркам. Доехать до этих туристических мест теперь можно с комфортом, информирует Укравтодор.

"Пандемия существенно повлияла на туристическую отрасль страны. Украинцы все чаще открывают для себя маршруты в живописных Карпатах, солнечной Одессе или в степных долинах Приднепровья. А обеспечивает качественное соединение с многочисленными украинскими природными достопримечательностями программа Президента Украины "Большая стройка", - отметили в дорожном ведомстве.

Качественные дороги проложены, например, к биосферному заповеднику "Аскания-Нова" (восстановлено 22,4 км трассы Р-47) и природному заповеднику "Днепровско-Орельский" (автодорога Н-31, 28 км которой в этом году было построено).

Впервые за полвека обновили почти 50 км дорожного покрытия до Шацкого национального природного парка (ремонт прошел на автодорогах Т-03-02, Т-03-06 и Т-03-01).

В Черкасской области дорожники отремонтировали 7,4 км объезда города Умань, по которому можно доехать до Национального дендрологического парка "Софиевка".

В этом году будет завершен ремонт 26 км трассы в Национальный природный парк "Мезинский" в Черниговской области. В пределах Киевской области по всей протяженности будет отремонтирована дорога М-01 в Национальный природный парк "Залесье".

В Запорожье активно строится автотранспортная магистраль через Днепр, которая соединит город с островом Хортица.

Также в этом году завершится ремонт дороги Т-14-25, ведущей в заповедник "Расточье" во Львовской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2021 году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине всего будет обновлено и построено 6 500 км дорог.

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