В Украине подорожает регистрация автомобилей

В Украине в скором времени подорожают все услуги, которые оказывают сервисные центры МВД, в том числе регистрация и перерегистрация автомобилей. С такой инициативой выступил новый министр внутренних дел Денис Монастырский.

В Украине подорожает регистрация автомобилей

В пояснительной записке к проекту постановления Кабинета Министров Украины говорится, что ежегодно повышаются затраты сервисных центров МВД на зарплату сотрудников, увеличивается стоимость материальных ресурсов, в том числе документов, офисного оборудования, канцелярских товаров, компьютерной техники, ее обслуживание и обновление.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас себестоимость регистрации (перерегистрации) автомобиля – 200 гривен. При этом стоимость такой услуги составляет 152,63 грн.

Отмечается, что ежегодно из-за этого государственный бюджет при регистрации (перерегистрации) транспортных средств теряет более 81 млн. гривен.

На сколько предлагается повысить стоимость услуг сервисных центров МВД – в пояснительной записке не сообщается. Видимо, эти цифры будут больше, чем себестоимость услуг.

Напомним, ранее полиция объяснила, как онлайн восстановить утраченное водительское удостоверение.


Максимов Віталій, Тудей

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