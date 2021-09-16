В Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварий

По данным МВД , в Украине с января по август 2021 года произошло 120 209 дорожно-транспортных происшествий. Это на 17,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Чаще всего дорожные аварии за отчетный период происходили в Киеве – 28 852 ДТП (+22,6% по сравнению с прошлым годом), Одесской области – 9 690 ДТП (+11,3%), и Киевской области – 8 702 ДТП (+25,8%).

Впрочем, есть и хорошие новости. Количество погибших и травмированных в ДТП уменьшается.

В частности, за первые восемь месяцев 2021 года в результате ДТП погибли 1 914 человек, что на 9,1% меньше, чем за такой же период прошедшего года. При этом число травмированных стало меньше на 5,3%, и составило 19 309 человек.

Чаще всего в нашей стране ДТП сейчас происходят из-за того, что водители нарушают правила маневрирования, превышают безопасную скорость и не соблюдают дистанцию.

Также часто ДТП происходят из-за нарушения правил проезда перекрестков и превышения максимально разрешенной скорости. Кроме того, не остаются в стороне и пьяные водители.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2024 году в Украине будет около 1,5 тысяч камер автофиксации нарушений ПДД.