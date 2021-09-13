В Европе тестируют обновленный седан Ford Focus

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Европе обновленный седан Ford Focus. Ранее в Сети показывали обновленный Focus в кузове хэтчбек, универсал и ST, которые тоже готовятся к серийному производству.

Обновленный седан Ford Focus тестируют в камуфляже, который закрывает переднюю и заднюю части. Автомобиль получил новые светодиодные фары (во всяком случае, речь идет про этот конкретный тестовый прототип), новую решетку радиатора, рестайлинговые бамперы, новые задние фонари и новые колесные диски.

Что же касается салона, то изменения в нем тоже небольшие. В частности, появится обновленная информационно-развлекательная система с большим дисплеем. Салон будет отделан новыми материалами.

В линейке двигателей никаких изменений не будет. По-прежнему останутся 1,0- и 1,5 л бензиновые моторы EcoBoost, а также 1,5- и 2,0 л дизеля EcoBlue. У заряженного хэтчбека ST под капотом находится 2,3 л мотор RS EcoBoost.

В Украине сейчас седан Ford Focus в базовой комплектации стоит от 598 668 гривен. Он оснащается 1,5 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Хэтчбек стоит от 587 135 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что китайцы сделали копию кроссовера Ford EcoSport за 12 000 долларов.