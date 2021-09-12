Ford и SK innovation совместно построят предприятие по производству тяговых батарей в Европе

Завершение конфликта с LG Energy Solution в сфере патентного права приободрило компанию SK innovation, и она начала активно сотрудничать с ведущими автопроизводителями. В США её главными союзником является Ford Motor, эта же компания поможет корейскому поставщику построить новое предприятие в Восточной Европе.

Источник изображения: SK innovation

Партнёры уже огласили намерения строить предприятия по производству аккумуляторов для электромобилей в США , но европейская инициатива стала достоянием общественности лишь с подачи издания Business Korea. Компания SK innovation уже располагает двумя предприятиями на территории Венгрии и к 2028 году рассчитывает ввести в строй третье, но Ford Motor поможет ей расширить производственную базу на континенте.

По словам корейского источника, в качестве вероятного места строительства нового предприятия рассматриваются Венгрия, Румыния и Польша . В первой из стран уже присутствуют два предприятия SK innovation и строится третье. В двух других странах действуют производственные площадки Ford Motor. Как известно, специфика производства электромобилей подразумевает географическую близость автосборочных линий и предприятий по выпуску литиевых аккумуляторов. Этому критерию соответствуют все три страны.

Если американская площадка совместного предприятия сможет ежегодно выдавать до 60 ГВт·ч эквивалентной аккумуляторной ёмкости, то европейская площадка должна выдавать в три раза больше. В совокупности, Ford Motor может получать от сотрудничества с SK innovation аккумуляторы совокупной ёмкостью 240 ГВт·ч ежегодно. Европейское предприятие может стоить партнёрам около $10 млрд, расходы они должны поделить в равной пропорции.



