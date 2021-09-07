Renault представил электрический кроссовер Megane

На автосалоне в Мюнхене компания Renault официально представила свой новый электромобиль Renault Megane E-Tech Electric. В продаже он появится в первом квартале 2022 года.

Электрический кроссовер Megane E-Tech построен на модульной платформе CMF-EV (на этой же платформе также создан и Nissan Ariya). Его длина составляет 4,21 м, а колесная база – 2,7 м. Благодаря этому компактный кроссовер имеет просторный салон.

Внешне этот паркетник сильно напоминает концепт Megane eVision прошлого года. Впрочем, французский автогигант не скрывал, что серийная версия во многом будет похожа на свой концепт. Но есть и некоторые различия. Например, у серийной версии обычные боковые зеркала, а не камеры заднего вида, как у концепта.

В салоне полностью цифровая приборная панель напоминает приборную панель концептов Trezor, Symbioz, и Morphoz. Перед водителем располагается 12,3-дюймовый дисплей. Есть также 12-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Кроссовер в базовой версии оснащается электромотором мощностью 130 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Мощность электромотора в более дорогой версии - 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Топовая версия до 100 км/ч сможет разогнаться за 7,4 секунды. Запас хода – 300 и 470 км, в зависимости от батареи.

В продаже Renault Megane E-Tech Electric появится в первом квартале 2022 года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Ранее сообщалось, что Renault тестирует в Европе кроссовер Renault Kadjar нового поколения.