Renault представил электрический кроссовер Megane

На автосалоне в Мюнхене компания Renault официально представила свой новый электромобиль Renault Megane E-Tech Electric. В продаже он появится в первом квартале 2022 года.

Renault представил электрический кроссовер Megane

Электрический кроссовер Megane E-Tech построен на модульной платформе CMF-EV (на этой же платформе также создан и Nissan Ariya). Его длина составляет 4,21 м, а колесная база – 2,7 м. Благодаря этому компактный кроссовер имеет просторный салон.

Внешне этот паркетник сильно напоминает концепт Megane eVision прошлого года. Впрочем, французский автогигант не скрывал, что серийная версия во многом будет похожа на свой концепт. Но есть и некоторые различия. Например, у серийной версии обычные боковые зеркала, а не камеры заднего вида, как у концепта.

Renault представил электрический кроссовер Megane

В салоне полностью цифровая приборная панель напоминает приборную панель концептов Trezor, Symbioz, и Morphoz. Перед водителем располагается 12,3-дюймовый дисплей. Есть также 12-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Renault представил электрический кроссовер Megane

Кроссовер в базовой версии оснащается электромотором мощностью 130 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Мощность электромотора в более дорогой версии - 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Топовая версия до 100 км/ч сможет разогнаться за 7,4 секунды. Запас хода – 300 и 470 км, в зависимости от батареи.

В продаже Renault Megane E-Tech Electric появится в первом квартале 2022 года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Renault представил электрический кроссовер Megane

Ранее сообщалось, что Renault тестирует в Европе кроссовер Renault Kadjar нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“
Subaru Forester получил особую версиюSubaru Forester получил особую версию
Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по производству электромобилей
Блок рекламы


Похожие новости
Самый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила JoggerСамый дешевый 7-местный автомобиль: Dacia представила Jogger
Smart показал, каким будет его электрический кроссоверSmart показал, каким будет его электрический кроссовер
Электрический Renault Megane будет использовать чипы QualcommЭлектрический Renault Megane будет использовать чипы Qualcomm
Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQEMercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE
Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQBMercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB
Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-WagenMercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen
Dacia представила кроссовер Jogger на базе SanderoDacia представила кроссовер Jogger на базе Sandero
Hyundai показал свой самый маленький кроссовер CasperHyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper
ТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориямТОП-3 самых надежных кроссоверов по категориям
Kia представила Sportage нового поколенияKia представила Sportage нового поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости