Электрический Renault Megane будет использовать чипы Qualcomm

Сегодня известный производитель чипов Qualcomm заявил о договорённости, в соответствии с которой он будет поставлять ключевые чипы для цифровых приборных панелей, предназначенных новейшим электромобилям компании Renault SA.

Электрический Renault Megane будет использовать чипы Qualcomm

reuters.com

Калифорнийская Qualcomm, являющаяся крупнейшим производителем полупроводников для смартфонов, расширяет присутствие в нише решений для транспорта. Компания занялась разработкой и выпуском чипов, обеспечивающих одновременную работу как цифровых приборных панелей, так и информационно-развлекательных систем.

Ранее в этом году компания анонсировала сделку по поставке чипов для автопроизводителя General Motors, а теперь заявила, что её решения будут лежать в основе информационно-развлекательных систем Renault Megane E-TECH Electric. Электромобили применяют программное обеспечение Google — давнего партнёра Qualcomm на рынке Android-смартфонов.

Megane E-TECH Electric, который, как ожидается, представят на выставке IAA Mobility 2021, проходящей в Мюнхене с 7 по 12 сентября, должен поступить в массовую продажу уже в следующем году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - КличкоК концу года сможем открыть новый участок Большой Кольцевой дороги, - Кличко
Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешеходаРобомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустилиСамолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили
В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai CasperВ жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper
Subaru Forester получил особую версиюSubaru Forester получил особую версию
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQEMercedes-Benz представила продвинутый электрический седан EQE
Mercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQBMercedes-Benz представила электрический полноприводный кроссовер EQB
Mercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-WagenMercedes-Benz представила электрический концепт внедорожника G-Wagen
Электрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый бродЭлектрический пикап Rivian R1T способен преодолевать почти метровый брод
Бразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звездБразильский Renault Duster получил в краш-тестах 0 звезд
"Большая стройка" на трассе Киев-Борисполь завершилась, новое покрытие будет служить минимум 10 лет"Большая стройка" на трассе Киев-Борисполь завершилась, новое покрытие будет служить минимум 10 лет
Осенью появится Mercedes на базе RenaultОсенью появится Mercedes на базе Renault
Немецкий лоукостер Eurowings будет летать в Украину. График полетовНемецкий лоукостер Eurowings будет летать в Украину. График полетов
Hyundai разработает бюджетный электрический кроссоверHyundai разработает бюджетный электрический кроссовер
Электрический Гелендваген: стали известны подробностиЭлектрический Гелендваген: стали известны подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости