Электрический Renault Megane будет использовать чипы Qualcomm

Сегодня известный производитель чипов Qualcomm заявил о договорённости, в соответствии с которой он будет поставлять ключевые чипы для цифровых приборных панелей, предназначенных новейшим электромобилям компании Renault SA.

reuters.com

Калифорнийская Qualcomm , являющаяся крупнейшим производителем полупроводников для смартфонов, расширяет присутствие в нише решений для транспорта. Компания занялась разработкой и выпуском чипов, обеспечивающих одновременную работу как цифровых приборных панелей, так и информационно-развлекательных систем.

Ранее в этом году компания анонсировала сделку по поставке чипов для автопроизводителя General Motors, а теперь заявила, что её решения будут лежать в основе информационно-развлекательных систем Renault Megane E-TECH Electric. Электромобили применяют программное обеспечение Google — давнего партнёра Qualcomm на рынке Android-смартфонов.

Megane E-TECH Electric, который, как ожидается, представят на выставке IAA Mobility 2021, проходящей в Мюнхене с 7 по 12 сентября, должен поступить в массовую продажу уже в следующем году.



