Toyota отложила начало продаж нового Lexus LX: известно почему

Компания Toyota отложила начало продаж внедорожника Lexus LX нового поколения, который является люксовой версией Toyota Land Cruiser 300, с осени 2021 года на начало 2022 года. Причина – нехватка микрочипов.

Глобальная нехватка электронных компонентов уже второй год заставляет менять планы многих автопроизводителей. Ранее, например, из-за этой проблемы был на несколько месяцев отложен выпуск Land Cruiser 300. Теперь такая же участь постигла его люксовую версию.

Lexus LX600 построен на той же платформе, что и Land Cruiser 300. Судя по рендерам, его передняя часть получит смелый дизайн, а задняя часть будет похожа на новый Lexus NX.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Среди них, например, будет 3,5 л бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом, которым оснащается и новый Крузак. Но это силовой агрегат только для топовой версии.

Не исключено также появление версии с 3,3 л твин-турбо дизельным мотором V6 от Toyota. Во всяком случае, ранее Lexus запатентовал название LX500d.

Напомним, в августе текущего года в Украине начались продажи Toyota Land Cruiser 300. В базовой комплектации он стоит от 2 317 658 гривен.