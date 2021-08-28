Рейтинг надежных и ненадежных машин в возрасте до 5 лет по категориям

Эксперты британского журнала What Car?, опросив более 16 000 автомобилистов, назвали самые надежные и самые ненадежные автомобили в возрасте до 5 лет. Рейтинг составлен для разных категорий машин. Учитывались поломки за последний год.

В категории маленьких автомобилей (small car) в возрасте до 5 лет самым надежным назван Dacia Sandero (2013-2020). У него рейтинг надежности составляет 100%. Самая ненадежная модель в этом сегменте - Ford Fiesta (2017-н.в.). У нее рейтинг надежности составил 74,9%.

В категории семейных автомобилей самым надежным оказался BMW 1-Series (2011-2019). У него рейтинг надежности – 98,7%. Поломки за последний год были у 6% бензиновых 1-Series и у 30% дизельных 1-Series.

В этой категории самым ненадежным оказался Mercedes A-Class (2018-н.в.). У него рейтинг надежности составил 84,8%. Часто жаловались на внутреннюю отделку, кондиционер, кузов.

В категории представительских автомобилей самым надежным назван Skoda Superb с бензиновым двигателем (2015-н.в.). У него рейтинг надежности достиг 99,2%. Поломки за последний год были у 7% бензиновых Superb и у 28% дизельных Superb.

Наименее надежный в категории представительских автомобилей - Mercedes C-Class с дизелем (2014-н.в.). Рейтинг надежности – 80,9%.

В категории люксовых машин лидирует BMW 5-Series с бензиновым двигателем (2017-н.в.). Рейтинг надежности – 96,9%. Внизу рейтинга в этой категории находится Audi A6 (2011-2018). У него рейтинг надежности составляет 82,1%.

Самый надежный мини-кроссовер – Honda HR-V (2017-2020). У него рейтинг надежности 100%. 88% покупателей сказали, что для них главным фактором при покупке была надежность этой модели.

Наименее надежным мини-кроссовером признан Peugeot 2008 (2013-2019). Рейтинг надежности – 81,8%.

Самым надежным семейным кроссовером назван Mitsubishi Eclipse Cross (2017-н.в.) – 100% надежности. А наименее надежным - Range Rover Evoque (2011-2019), с рейтингом надежности 77,1%.

Самым надежным большим кроссовером оказался BMW X3 с бензиновым мотором (2018-н.в.) – 97,7%. Внизу в этой категории находится Nissan X-Trail (2014-н.в.), у которого рейтинг надежности только 59,7%.

В категории самых надежных люксовых кроссоверов лидирует Porsche Macan (2014-н.в.). У него рейтинг надежности составляет 97,9%. Наименее надежным в этой категории оказался Land Rover Discovery (2015-н.в.) – 72,1%.

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