Завтра в Киеве возобновит работу фуникулер
Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания.
23 августа в Киеве в 12:00 возобновится работа фуникулера после ежегодного планового ремонта и испытаний.
Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс".
"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - говорится в сообщении.
Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.
Ремонтные работы проводятся ежегодно летом из-за малого пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.
Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.
Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линия продлена еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.