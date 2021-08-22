Завтра в Киеве возобновит работу фуникулер

Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания.

Завтра в Киеве возобновит работу фуникулер
Фото: КГГА

23 августа в Киеве в 12:00 возобновится работа фуникулера после ежегодного планового ремонта и испытаний.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс".

"Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - говорится в сообщении.

Также специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.

Ремонтные работы проводятся ежегодно летом из-за малого пассажиропотока. В июле-августе фуникулером пользуются до 2 000 пассажиров в день - это почти вдвое меньше, чем в другие сезоны.

Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линия продлена еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.

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