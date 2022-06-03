В Украине возобновила работу крупнейшая сеть заправок авто с ГБО

Крупнейшая в Украине сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз" вновь начала заправлять автомобили с ГБО. Эта компания не работала несколько месяцев.

В Украине возобновила работу крупнейшая сеть заправок авто с ГБО

"Укравтогаз" закрыл все свои заправки для автомобилей с ГБО с 1 февраля 2022 года. Такое решение руководство компании приняло из-за уменьшения объемов продаж автогаза, роста стоимости природного газа и электроэнергии, а также плохой рыночной конъюнктуры.

Однако, сейчас ситуация на рынке изменилась. Из-за дефицита бензина и дизельного топлива очень существенно увеличился спрос на автогаз. К тому же стабилизировалась закупочная цена сжиженного газа. Это и дало возможность "Укравтогазу" вновь начать обслуживать владельцев авто с газоболонным оборудованием.

В Украине возобновила работу крупнейшая сеть заправок авто с ГБО

Сейчас уже работают 32 станции этого оператора розничного топливного рынка. Они продают сжиженный газ по цене 42,20 гривен за литр.

Между тем, средняя цена автогаза на украинских заправках 3 июня составляла 42,29 гривен за литр. Дороже всего такое топливо стоило на заправках сети Нефтек (46,99 гривен за литр), а дешевле всего – на АЗС сети UPG (37 гривен за литр).

Напомним, ранее стало известно, что в Украине во время войны перестали проверять качество бензина и дизельного топлива.


Максимов Віталій, Тудей





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