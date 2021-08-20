В Украине замечен бронированный кабриолет отечественного производства

Накануне в Киеве прошла первая репетиция военного парада и на ней было представлено немало интересной техники. «Автоцентр» рассказал о новинке – парадном автомобиле «Козак 6», разработанным отечественным НПО «Практика».

Отметим, что последние военные парады в Киеве Министр обороны Украины принимал на американском внедорожнике Hummer, переделанным под эту цель, на наш взгляд, довольно грубо – чего только стоят задние высокие дверцы. Кстати, одна такая машина также присутствовала на вчерашней репетиции парада.

Что же касается нового парадного автомобиля «Козак 6», то, по всей видимости, он сделан на базе уже известного «Козак 5», в основе которого лежит шасси Ford F-550. На базе «Козак 5» построен также автомобиль разминирования для ГСЧС – несколько таких машин также будут принимать участие в параде.

Отметим, что продукция НПО «Практика» широко представлена на военном парада в этом году. Это бронеавтомобили «Козак-2М» и «Козак-2», а также четырехосные БТР «Хорунжий», который представляет собой кардинально переработанный БТР-60.