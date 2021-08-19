Полиция увеличила количество камер автофиксации на дорогах

С 20 августа в разных регионах Украины заработали еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД. Ожидается, что они помогут снизить количество дорожных аварий.

Полиция увеличила количество камер автофиксации на дорогах

В частности, камеры автофиксации нарушений ПДД появились в Житомирской, Одесской и Черниговской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

Таким образом, на автомобильных дорогах Украины уже действуют 77 камер автофиксации нарушений ПДД.

Камеры фиксируют пока только один вид нарушений ПДД – превышение скорости. В будущем они получат больше функций. В частности, камеры смогут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, проезд по полосе движения общественного транспорта и даже непристегнутый ремень безопасности.

Напомним, к 2024 году на украинских дорогах должно быть установлено 1,5 тысячи камер автофиксации нарушений ПДД. Это одна из мер, которая должна помочь снизить количество ДТП.

Ранее на украинских дорогах заметили первый полицейский "фантомный" патруль. Он при помощи радара во время движения фиксирует скорость встречных и попутных автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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