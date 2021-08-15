Ford попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилота

Представители Ford подали ходатайство в Окружной суд Сан-Франциско, в котором попросили отклонить иск конкурента в лице General Motors (GM) по поводу названия технологии автопилота BlueCruise. Иск был подан в июле, нём говорилось, что наименование Ford BlueCruise слишком похоже на Super Cruise — собственное решение GM.

Ford попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилота

Источник: theverge.com

Технология GM Super Cruise была анонсирована в 2017 году. Это — полуавтономное решение, предлагающее вспомогательные функции управления автомобилем. Разработкой решения занимается компания Cruise, большая часть которой контролируется GM. В ходатайстве Ford говорится, что сам термин «cruise» в последние 50 лет используется повсеместно для обозначения вспомогательных функций управления машиной. По мнению представителей Ford, потребитель не ассоциирует данное слово с какой-либо компанией или брендом.

GM подала исковое заявление 23 июля, отметив, что столь радикальному шагу предшествовали «длительные обсуждения» двух автопроизводителей, однако к соглашению они прийти не смогли: «Ford точно знала, что делает. Если Ford хотела внедрить новый уникальный бренд, она бы с лёгкостью могла сделать это, не используя слова Cruise».

Технология BlueCruise была анонсирована в апреле, причём ранее она носила название Co-Pilot360. Ford пообещала начать её внедрение с очередным программным обновлением бортовых систем. Представители компании прокомментировали подачу ходатайства об отклонении иска, назвав претензии GM «безосновательными и несерьёзными» и подчеркнув, что автолюбители уже не первое десятилетие знакомы с термином «круиз-контроль», эту функцию предлагает каждый автопроизводитель, а сам термин стал обыденным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
Red Bull извинился за дрифт на Софийской площадиRed Bull извинился за дрифт на Софийской площади
В роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвыВ роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвы
В Киеве временно остановят городскую электричкуВ Киеве временно остановят городскую электричку
Автогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекордАвтогаз уже продают за 18,30 грн/л: установлен новый антирекорд
Блок рекламы


Похожие новости
Тонущая Lordstown Motors готова заняться контрактным производством и сдавать площади в арендуТонущая Lordstown Motors готова заняться контрактным производством и сдавать площади в аренду
Обновленный Ford Focus “засветился“ на фотоОбновленный Ford Focus “засветился“ на фото
В Украине замечен редкий Ford - единственный в странеВ Украине замечен редкий Ford - единственный в стране
КГГА предупредила о масштабном перекрытии движения из-за репетиций парада ко Дню НезависимостиКГГА предупредила о масштабном перекрытии движения из-за репетиций парада ко Дню Независимости
В метро Киева закрывали пересадочный узел из-за подозрительного предметаВ метро Киева закрывали пересадочный узел из-за подозрительного предмета
В метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предметаВ метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета
Из-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездовИз-за непогоды на западе Украины задерживаются ряд поездов
На Львовщине из-за перевернувшегося грузовика затруднено движение транспортаНа Львовщине из-за перевернувшегося грузовика затруднено движение транспорта
В КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-РусиВ КГГА напомнили, где завтра будут перекрывать движение из-за мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси
Производитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и FordПроизводитель электромобилей Rivian получил $2,5 млрд инвестиций от Amazon и Ford
Последние новости
Подгружаем последние новости