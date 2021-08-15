Ford попросила суд отклонить иск General Motors из-за названия автопилота

Представители Ford подали ходатайство в Окружной суд Сан-Франциско, в котором попросили отклонить иск конкурента в лице General Motors (GM) по поводу названия технологии автопилота BlueCruise. Иск был подан в июле, нём говорилось, что наименование Ford BlueCruise слишком похоже на Super Cruise — собственное решение GM.

Источник: theverge.com

Технология GM Super Cruise была анонсирована в 2017 году. Это — полуавтономное решение, предлагающее вспомогательные функции управления автомобилем. Разработкой решения занимается компания Cruise, большая часть которой контролируется GM. В ходатайстве Ford говорится, что сам термин «cruise» в последние 50 лет используется повсеместно для обозначения вспомогательных функций управления машиной. По мнению представителей Ford, потребитель не ассоциирует данное слово с какой-либо компанией или брендом.

GM подала исковое заявление 23 июля, отметив, что столь радикальному шагу предшествовали «длительные обсуждения» двух автопроизводителей, однако к соглашению они прийти не смогли: «Ford точно знала, что делает. Если Ford хотела внедрить новый уникальный бренд, она бы с лёгкостью могла сделать это, не используя слова Cruise».

Технология BlueCruise была анонсирована в апреле, причём ранее она носила название Co-Pilot360. Ford пообещала начать её внедрение с очередным программным обновлением бортовых систем. Представители компании прокомментировали подачу ходатайства об отклонении иска, назвав претензии GM «безосновательными и несерьёзными» и подчеркнув, что автолюбители уже не первое десятилетие знакомы с термином «круиз-контроль», эту функцию предлагает каждый автопроизводитель, а сам термин стал обыденным.



