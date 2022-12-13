General Motors розробляє новий електричний кросовер

Американський концерн General Motors почав тестувати на дорогах загального користування новий кросовер Buick Electra E4. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його.

Автомобіль під назвою Buick Electra раніше випускали з 1959 по 1990 рік. Декілька років тому стало відомо, що General Motors планує відродити цю модель. У 2020 році публіці показали концепт Electra, а у 2022 році – концепт Electra-X. Деякі експерти автомобільного ринку не відкидають, що General Motors створить суббренд Electra і під ним випустить кілька електромобілів. Але офіційно це не підтверджено.

Очікується, що відроджена Electra називатиметься Electra E4. Якщо судити з тестового прототипу, її дизайн буде схожий на концепт Electra-X.

Цей електрокар використовує акумулятори платформи GM Ultium, розроблені у рамках партнерства з компанією LG Chem. Стандартна версія отримає один електромотор, а топова версія – два електромотори та повний привід.

Який буде запас ходу у електричного Buick Electra E4 - ще не відомо. Щодо цього потрібно дивитися показники нових електромобілів концерну General Motors.

Нагадаємо, раніше General Motors показав свій найхардкорніший позашляховик Chevrolet Silverado ZR2 Bison.