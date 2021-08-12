Турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотников

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сбору БПЛА.

Об этом заявила заместитель генерального директора по инвестициям компании Наталья Озден, передает “Интерфакс-Украина”.

"Baykar намерена инвестировать в Украину и сейчас разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", - сообщила она во время Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве .

По ее словам, проект предусматривает 100-процентные инвестиции Baykar в создание нового центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создания производственных мощностей и сбора БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

Турецкая военная компания Bayrak Makina в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использует украинские двигатели. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Аk?nc?, в дальнейшем планируют устанавливать их на всю продукцию компании.