Турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотников

Сейчас компания разрабатывает соответствующий инвестиционный проект.

Турецкий производитель Bayraktar хочет построить в Украине центр по сбору беспилотников
Фото: пресс-служба президента

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сбору БПЛА.

Об этом заявила заместитель генерального директора по инвестициям компании Наталья Озден, передает “Интерфакс-Украина”.

"Baykar намерена инвестировать в Украину и сейчас разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", - сообщила она во время Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве.

По ее словам, проект предусматривает 100-процентные инвестиции Baykar в создание нового центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создания производственных мощностей и сбора БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

Турецкая военная компания Bayrak Makina в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использует украинские двигатели. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Аk?nc?, в дальнейшем планируют устанавливать их на всю продукцию компании.

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