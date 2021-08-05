Renault выпустил самый дешевый кроссовер на мировой рынок

Компания Renault начинает продавать свой новый бюджетный кроссовер Renault Kiger за пределами Индии, для которой его специально разработали. Партию этих паркетников уже направили в Южную Африку.

Kiger в базовой комплектации в Индии стоит чуть более 7 500 долларов. Его длина составляет 3991 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1600 мм, а колесная база – 2500 мм. Размеры, как видите, не очень большие, но салон достаточно просторный. Дорожный просвет – 205 мм.

В базовой комплектации есть шесть подушек безопасности. В салоне 7-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином.

В линейку двигателей входит трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор без наддува мощностью 72 л.с. и 96 Нм крутящего момента (коробка передач – 6-ступенчатая механическая), а также 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 100 л.с. и 160 Нм крутящего момента (коробка передач – 5-ступенчатая механическая или CVT).

Как мы уже говорили, Renault Kiger создавался специально для индийского рынка. Но теперь он вышел на мировой рынок. Возможно, когда-нибудь он появится и в нашей стране.

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