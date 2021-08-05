В метро Киева закрывали пересадочный узел из-за подозрительного предмета

Для пассажиров закрыт переход между станциями "Театральная" и "Золотые ворота".

В метро Киева закрывали пересадочный узел из-за подозрительного предмета
Фото: Ірена Скуратовская

В метро Киева закрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Об этом сообщили в Facebook метрополитена.

"Обнаружен подозрительный предмет. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Обновление. Пересадку открыли, станции работают в обычном режиме.

В полиции Киева добавили, что утром поступило сообщение о том, что на перилах эскалатора в переходе между станциями "Театральная" и "Золотые ворота" находится подозрительный предмет.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб", - отметили в полиции.

Напомним, в июле из-за падения человека на рельсы ограничивали движение "красной" ветки метро. Мужчина упал под поезд на перегоне "Дарница-Левобережная".

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