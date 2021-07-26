Эксперты назвали признаки автомобиля-“утопленника“

Летом 2021 года многие страны Европы, особенно Германия, пострадали от сильных ливней. Огромное количество автомобилей побывало под водой. Нет сомнений, что через некоторое время часть из них, восстановленные, попадет в Украину. Эксперты AUTO-Consulting рассказали, как понять, что вам пытаются продать автомобиль-"утопленник".

Эксперты назвали признаки автомобиля-“утопленника“

Эксперты рекомендуют в первую очередь при покупке б/у автомобиля осмотреть оптику. Если под стеклом вы заметили конденсат или песок, то это может быть признаком "купания". Как и новые фары на небитом подержанном автомобиле.

Если в салоне чувствуется затхлый запах, то это, конечно, должно вызвать подозрение. Впрочем, как и чрезмерно сильный запах ароматизаторов.

Внимательно осмотрите приборную панель. Если увидите, что она запотела, есть следы капель воды внутри приборов, то надо сделать соответствующий вывод...

Некоторые продавцы автомобилей-"утопленников" не очень тщательно "заметают следы". Поэтому иногда можно обнаружить песок или ил под обшивкой, в "бардачке", пепельнице, грязь под уплотнителями дверей.

Опытные водители при покупке б/у машины обязательно осматривают проволочный каркас под сиденьями. Если автомобиль "купался", то каркас будет покрыт ржавчиной. Иногда мошенники покрывают каркас солидолом, чтобы не было видно ржавчины. Поэтому нужно учесть и такой маневр не очень честных продавцов.

Кроме того, о том, что перед вами автомобиль-"утопленник", свидетельствует грязи или ил на изнанке обивки сидений, нарушение крепления обшивки салона, ржавчина на электрических разъемах, неполадки в электрике, белая пена на масляном щупе, белый налет на алюминиевых деталях, рыжий коррозионный налет на стойках и стальных деталях, солевые разводы, троение двигателя.

И, конечно, не забудьте обязательно проверить работу всех приборов и электросистем автомобиля.

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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