Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan

После очередного рестайлинга модель практически не поменялась внешне, но всё равно получила ряд доработок.

Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan

Porsche

Компактный кроссовер Porsche Macan претерпел рестайлинг, который принёс модели более мощные моторы и более технологичное оснащение.

С момента появления компактного кроссовера Porsche Macan прошло уже 7 лет и можно было бы задуматься о выпуске второго поколения модели, но немецкий автопроизводитель решил превратить кроссовер в электромобиль. Выход этой версии только ожидается, а пока бензиновый вариант пережил уже второй рестайлинг.

Porsche Macan S

Porsche Macan S Porsche

Визуально обновлённый Macan отличается новыми бамперами, которые у версии GTS отличаются обширными чёрными элементами, поменялся дизайн колёсных дисков, а в базовую комплектацию включили не только спортивные зеркала заднего вида, но и светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS).

В салоне изменения более заметные, поскольку появился руль а-ля Porsche 911, укороченный рычаг коробки передач и полностью новый центральный тоннель, где вместо физических кнопок появились сенсорные, а в базовую комплектацию включили аналоговые часы-секундомер на передней панели.

Porsche Macan S

Porsche Macan S Porsche

У кроссовера перенастроили шасси, поменяли настройки амортизаторов, сделали более жёсткой пневмоподвеску и сделали более острым рулевое управление. А вот гамма моторов поменялась серьёзно: базовый Macan оснащается 265-сильным 2-литровым агрегатом, Macan S получил 380-сильный 2,9-литровый V6, а флагманской версией стал 440-сильный вариант этого же двигателя у Macan GTS. Версия Turbo из модельной гаммы исключена.

Дополнить кроссовер можно пакетом GTS Sport, включающий в себя 21-дюймовые колёса GT Design, систему Porsche Torque Vectoring Plus, комплект Sport Chrono, спортивные сиденья, углепластиковые панели в салоне, обивку кресел из материала Race-Tex с кожаными вставками, контрастную прострочку надписи GTS.

Porsche Macan S

Porsche Macan S Porsche


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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