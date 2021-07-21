Мощнее и технологичней: Porsche обновил кроссовер Macan
После очередного рестайлинга модель практически не поменялась внешне, но всё равно получила ряд доработок.
Porsche
Компактный кроссовер Porsche Macan претерпел рестайлинг, который принёс модели более мощные моторы и более технологичное оснащение.
С момента появления компактного кроссовера Porsche Macan прошло уже 7 лет и можно было бы задуматься о выпуске второго поколения модели, но немецкий автопроизводитель решил превратить кроссовер в электромобиль. Выход этой версии только ожидается, а пока бензиновый вариант пережил уже второй рестайлинг.
Porsche Macan S Porsche
Визуально обновлённый Macan отличается новыми бамперами, которые у версии GTS отличаются обширными чёрными элементами, поменялся дизайн колёсных дисков, а в базовую комплектацию включили не только спортивные зеркала заднего вида, но и светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS).
В салоне изменения более заметные, поскольку появился руль а-ля Porsche 911, укороченный рычаг коробки передач и полностью новый центральный тоннель, где вместо физических кнопок появились сенсорные, а в базовую комплектацию включили аналоговые часы-секундомер на передней панели.
Porsche Macan S Porsche
У кроссовера перенастроили шасси, поменяли настройки амортизаторов, сделали более жёсткой пневмоподвеску и сделали более острым рулевое управление. А вот гамма моторов поменялась серьёзно: базовый Macan оснащается 265-сильным 2-литровым агрегатом, Macan S получил 380-сильный 2,9-литровый V6, а флагманской версией стал 440-сильный вариант этого же двигателя у Macan GTS. Версия Turbo из модельной гаммы исключена.
Дополнить кроссовер можно пакетом GTS Sport, включающий в себя 21-дюймовые колёса GT Design, систему Porsche Torque Vectoring Plus, комплект Sport Chrono, спортивные сиденья, углепластиковые панели в салоне, обивку кресел из материала Race-Tex с кожаными вставками, контрастную прострочку надписи GTS.
Porsche Macan S Porsche