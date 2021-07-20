В Украине вернут техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией

В 2022 году в Украине планируют ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей, который отменили в 2011 году. Будет несколько нововведений, в том числе и видеофиксация процесса его прохождения.

В Украине вернут техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией

На сайте МВД уже размещен проект изменений в постановления Кабинета Министров.

Фото и видеофиксация техосмотра должны гарантировать, что этот процесс будет прозрачным, то есть без коррупции. С этой целью будет реализовываться дополнительный, второй, уровень контроля.

Техосмотр будут проводить организации, которые получат сертификат. На осмотр легкового автомобиля понадобится примерно 45 минут.

Техосмотр нужно будет проходить каждые два года (кроме авто в возрасте до четырех лет). Штраф за несвоевременный техосмотр составит 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предлагается ввести придорожную техническую проверку автомобилей. Для её проведения право останавливать машины предлагается дать должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику безопасности на наземном транспорте.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер автоматической фиксации нарушений ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
В переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатворВ переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатвор
В Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажемВ Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажем
В селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погибВ селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погиб
Вертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре БухарестаВертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре Бухареста
Блок рекламы


Похожие новости
Камеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТПКамеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТП
Цены на автогаз в Украине достигли 16 грнЦены на автогаз в Украине достигли 16 грн
10 самых дешевых новых автомобилей в мире10 самых дешевых новых автомобилей в мире
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
ТОП-10 лучших трехлетних автомобилей по техническому состояниюТОП-10 лучших трехлетних автомобилей по техническому состоянию
Украина хочет запретить ввоз и регистрацию дизельных и бензиновых автомобилейУкраина хочет запретить ввоз и регистрацию дизельных и бензиновых автомобилей
В Украине могут запретить б/у дизельные автомобилиВ Украине могут запретить б/у дизельные автомобили
В Украине начали принимать заказы на новый Renault CapturВ Украине начали принимать заказы на новый Renault Captur
В Украине камеры могут начать штрафовать за непристегнутый ремень безопасностиВ Украине камеры могут начать штрафовать за непристегнутый ремень безопасности
ТОП-10 самых надежных б/у автомобилейТОП-10 самых надежных б/у автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости