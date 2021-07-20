В Украине вернут техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией

В 2022 году в Украине планируют ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей, который отменили в 2011 году. Будет несколько нововведений, в том числе и видеофиксация процесса его прохождения.

На сайте МВД уже размещен проект изменений в постановления Кабинета Министров.

Фото и видеофиксация техосмотра должны гарантировать, что этот процесс будет прозрачным, то есть без коррупции. С этой целью будет реализовываться дополнительный, второй, уровень контроля.

Техосмотр будут проводить организации, которые получат сертификат. На осмотр легкового автомобиля понадобится примерно 45 минут.

Техосмотр нужно будет проходить каждые два года (кроме авто в возрасте до четырех лет). Штраф за несвоевременный техосмотр составит 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предлагается ввести придорожную техническую проверку автомобилей. Для её проведения право останавливать машины предлагается дать должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику безопасности на наземном транспорте.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер автоматической фиксации нарушений ПДД.