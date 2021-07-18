В аэропорту Лиссабона из-за забастовки отменили 200 рейсов

Компания, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта, бастует из-за долгов по зарплате.

Фото: ЕРА/UPG

В аэропорту Лиссабона отменили 200 рейсов из-за двухдневной забастовки работников компании Groundforce, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта.

Об этом пишет reuters.com.

Ожидается, что еще до конца забастовки - вечера воскресенья - отменят еще больше вылетов.

Забастовку объявил Союз техников по обслуживанию аэропортов. В ней приняли участие почти 100% работников компании.

Фото: ЕРА/UPG

Они требуют немедленной выплаты заработной платы и нынешних отпускных.

Забастовка оказала наибольшее влияние на компанию TAP, которая пользуется услугами Groundforce.

"Groundforce на 50,1% принадлежит португальской фирме Pasogal и на 49,9% - группе TAP-Air Portugal, которая, в свою очередь, на 72,5% контролируется португальским государством", - говорится в сообщении.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

TAP предложила занять деньги Groundforce для выплаты отпускных, но обслуживающая компания отклонила это предложение.

Напомним, в января 2019 года в трех крупных аэропортах Германии - Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт состоялась забастовка сотрудников, которые отвечают за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
YanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететьYanAir вторые сутки держит в Борисполе пассажиров: уставшие люди еще со вчерашнего утра не могут вылететь
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватораНа территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированыВ Ровенской области рейсовый автобус попал в ДТП, 16 пассажиров госпитализированы
В Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосуВ Одесском аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу
В центре Киева по 18 июля запретили движение транспорта из-за съемок видеороликаВ центре Киева по 18 июля запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика
Новый Nissan X-Trail отзывают из-за задних креселНовый Nissan X-Trail отзывают из-за задних кресел
Десять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жарыДесять украинцев застряли на судне в Аденском заливе, один моряк погиб из-за жары
Илон Маск заявил, что спокойно переживёт провал продаж Cybertruck из-за спорного дизайнаИлон Маск заявил, что спокойно переживёт провал продаж Cybertruck из-за спорного дизайна
На Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дорогеНа Киевщине мужчина открыл стрельбу по машине из-за конфликта на дороге
На Закарпатье из-за ливней подтопило дорогиНа Закарпатье из-за ливней подтопило дороги
Станция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических ученийСтанция метро "Дворец спорта" не будет работать из-за антитеррористических учений
В аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в АнталиюВ аэропорту "Борисполь" задерживаются пять рейсов в Анталию
Последние новости
Подгружаем последние новости