В аэропорту Лиссабона из-за забастовки отменили 200 рейсов

Компания, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта, бастует из-за долгов по зарплате.

Фото: ЕРА/UPG

В аэропорту Лиссабона отменили 200 рейсов из-за двухдневной забастовки работников компании Groundforce, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта.

Об этом пишет reuters.com.

Ожидается, что еще до конца забастовки - вечера воскресенья - отменят еще больше вылетов.

Забастовку объявил Союз техников по обслуживанию аэропортов. В ней приняли участие почти 100% работников компании.

Фото: ЕРА/UPG

Они требуют немедленной выплаты заработной платы и нынешних отпускных.

Забастовка оказала наибольшее влияние на компанию TAP, которая пользуется услугами Groundforce.

"Groundforce на 50,1% принадлежит португальской фирме Pasogal и на 49,9% - группе TAP-Air Portugal, которая, в свою очередь, на 72,5% контролируется португальским государством", - говорится в сообщении.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

TAP предложила занять деньги Groundforce для выплаты отпускных, но обслуживающая компания отклонила это предложение.

Напомним, в января 2019 года в трех крупных аэропортах Германии - Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт состоялась забастовка сотрудников, которые отвечают за безопасность перевозок пассажиров и грузов.