В аэропорту Лиссабона из-за забастовки отменили 200 рейсов
Компания, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта, бастует из-за долгов по зарплате.
В аэропорту Лиссабона отменили 200 рейсов из-за двухдневной забастовки работников компании Groundforce, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта.
Об этом пишет reuters.com.
Ожидается, что еще до конца забастовки - вечера воскресенья - отменят еще больше вылетов.
Забастовку объявил Союз техников по обслуживанию аэропортов. В ней приняли участие почти 100% работников компании.
Они требуют немедленной выплаты заработной платы и нынешних отпускных.
Забастовка оказала наибольшее влияние на компанию TAP, которая пользуется услугами Groundforce.
"Groundforce на 50,1% принадлежит португальской фирме Pasogal и на 49,9% - группе TAP-Air Portugal, которая, в свою очередь, на 72,5% контролируется португальским государством", - говорится в сообщении.
TAP предложила занять деньги Groundforce для выплаты отпускных, но обслуживающая компания отклонила это предложение.
Напомним, в января 2019 года в трех крупных аэропортах Германии - Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт состоялась забастовка сотрудников, которые отвечают за безопасность перевозок пассажиров и грузов.