На украинских дорогах появятся новые дорожные знаки: детали

В Украине в скором времени изменятся дорожные знаки "Пост ГАИ" и "Указатель общих ограничений скорости". Постановление, вносящее соответствующие изменения в ПДД, уже принято на заседании Кабинета Министров.

На украинских дорогах, в частности, вместо знака "Пост ГАИ" установят знак "Дорожная станция патрульной полиции". Старый знак не актуален уже шесть лет.

Что же касается знака "Указатель общих ограничений скорости", то в нем будет указан показатель скорости в "50", а не в "60", как сейчас.

Изменения, конечно, не глобальные, но украинским водителям к ним нужно быть готовыми, чтобы не удивляться, когда установят новые знаки.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве появилась новая разметка, обозначающая общее движение велосипедистов и моторизованного транспорта. Скорость там ограничивают в 20 км/ч.

Это сделано для безопасности велосипедистов. Однако, некоторые эксперты считают, что такое ограничение незаконно. Оно противоречит Правилам дорожного движения, ДСТУ и КоАП.